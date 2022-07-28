Manavgat'ta gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda, Side Mahallesi 'nde H.D. isimli şahsın işlettiği markette; 40 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 98 adet tek kullanımlık elektronik sigara ve 68 paket HEETS ibareli ısıtılarak içilen sigara kiti ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince bir markette yapılan aramada gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve ısıtılarak içilen sigara kiti ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

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