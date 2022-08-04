Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı

04.08.2022 13:15
Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde cezaevi firarisi olarak aranan bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde cezaevi firarisi olarak aranan bir şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ilıca Mahallesinde, A.Ö'nün otomobil Jandarma Trafik ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde araçtaki A.K'nin açık cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet pala avcı bıçağı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Manavgat'ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası Manavgat'ta inşaat şantiyesinden 1 milyon liralık hırsızlık iddiası Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı Manavgat'ta 8 suçtan aranan şüpheli, başkasına ait kimlikle yakaladı
Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
12:57 KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi
12:37 Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz
12:28 Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor
12:11 Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
11:45 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 13:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement