Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok - Son Dakika
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Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok

19.08.2022 12:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kestiği ağaçları kamyon ve kamyonetle taşıyan iki şahıs Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kestiği ağaçları kamyon ve kamyonetle taşıyan iki şahıs Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Kamyonetin plakası bulunmazken, kamyonun ise iki gün önce yine aynı suçtan işlem gördüğü öğrenildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, gelen kaçak kesim ihbarları üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İki ihbarı değerlendiren ekipler, kacak kesilmiş nakliyesiz ağaç taşıyan kamyoneti çevreyolu köprüsünden takibe aldı. Araç Manavgat Toptancı Hali kantarında tartıya girdiği sırada yakalandı. Olay yerine trafik ekipleri de çağrılırken, Mehmet T.'nin kullandığı 34 VB 4890 plakalı odun yüklü kamyonetin arka plakasının olmadığı, ön plakasının ise geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınında yanan bir kamyonete ait olduğu, üzerindeki şasenin de başka araca ait olduğu belirlendi. Kamyonetin üzerindeki odunlara Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince el konularak orman deposuna indirilirken, kamyonet ise otoparka çekildi. Kamyonetin içinde 2 adet ağaç kesme motoru ve kesim malzemeleri bulunduğu görüldü.

"2 gün sonra yine aynı şekilde yakalandı"

Aynı saatlerde bir başka ihbar üzerine yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 68 DT 294 plakalı kamyonun üzerinde nakliyesiz ve kaçak kesim odun ile ağaç kesiminde kullanılan ağaç motorları ele geçirildi. Yapılan kontrollerde aynı kamyonun 2 gün önce aynı şekilde yakalandığı ve yasal işlem yapıldığı belirlendi. Diğer taraftan ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen kamyon şoförüne ve kamyon sahibine 3 bin 674'er TL para cezası uygulanırken kamyona ve üzerindeki malzemelere el konuldu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok - Son Dakika
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