Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

03.08.2022 01:15
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Titreyengöl Caddesi'nden gelen Süleyman Altıntaş'ın kullandığı IYJQ667 plakalı otomobil ile Acısu Caddesi üzerinden gelip otogar kavşağı istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet Erginyavuz'un kullandığı 06 HG 452 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, otomobil sürücüleri Süleyman Altıntaş ve Mehmet Erginyavuz ile IYJQ667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanlar çıkan ve kazanın etkisiyle yanma tehlikesi bulunan araca müdahale etti. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: 'Bu kavşakta kaza görmekten bıktık' Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: 'Bu kavşakta kaza görmekten bıktık' MATSO'da 'KOSGEB Hızlı Destek Programı' dördüncü başvuru semineri MATSO'da 'KOSGEB Hızlı Destek Programı' dördüncü başvuru semineri
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:32:06. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement