Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanlar çıkan ve kazanın etkisiyle yanma tehlikesi bulunan araca müdahale etti. - ANTALYA

Kazada, otomobil sürücüleri Süleyman Altıntaş ve Mehmet Erginyavuz ile IYJQ667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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