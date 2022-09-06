Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı - Son Dakika
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Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı

06.09.2022 01:03
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta lüks otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri 1 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta lüks otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri 1 kişi hafif yaralandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, takla atmaktan son anda kurtulup refüjde kalan aracın sürücüsünün araçtan çıkma anı, yaşanan panik ve yardıma koşanlar yer aldı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Gültepe istikametine seyir halindeyken, kavşakta, tali yolun sağında bekledikten sonra kara yoluna çıkan Murat Güneş'in kullandığı 07 MRT 38 plakalı Porche marka otomobil ile, tali yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seher Durdu Boncuk'un kullandığı 07 ATN 402 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlardan Seher Durdu Boncuk'un kullandığı 07 ATN 402 plakalı otomobil, hızlı olması ve çarpmanın da şiddetiyle kontrolden çıkıp önce ana yolu ayıran yön levhalarına çarptı, ardından refüje çıkarak durabildi. Takla atmaktan son anda kurtulan otomobil, refüjde askıda kaldı. Kazanın ardından araçtan çıkan ve kazanın şokunu yaşayan araç sürücüsü Seher Durdu Boncuk bir süre sonra rahatsızlanınca, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı - Son Dakika

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