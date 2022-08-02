İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ( JASAT ) ile Selimiye ve Taşağıl jandarma karakol ekipleri, Side Antik Kenti gezisi sırasında kaybolduğu bildirilen Ronald Joshua Plunkett'in bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta kaybolan turist jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

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