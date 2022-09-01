Kayıp genç jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Kayıp genç jandarma tarafından bulundu

01.09.2022 09:50
Kayıp genç jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö., zihinsel engelli oğlu E.Ö.'yü bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada E.Ö.'yü evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta buldu. E.Ö., sağlıklı şekilde ailesine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp genç jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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