Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, turistin Kumköy mevkisine kadar yürüdüğünü ve ardından D-400 kara yoluna çıktığını tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta kaybolan turist aranıyor - Son Dakika

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