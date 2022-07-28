Kaza, saat 17.30 sıralarında D-400 karayolu Demirciler Kavşağında meydana geldi. Alanya 'dan Antalya istikametine gitmekte olan Serhat Çoban yönetimindeki 42 BSG 62 plakalı otel servis midibüsü ile Demirciler Mahallesi'nden D-400 karayoluna çıkan Ersan Baş'ın 07 AFL 357 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis midibüsünde bulunan Ayşegül Sezgen ile kamyonette bulunan Ersan Baş, Hatice Baş, Esra Nazifoğlu ve Hazal Uslu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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