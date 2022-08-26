Kazaya karışan Litvanyalı turist kadın kızına sarılıp ağladı - Son Dakika
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Kazaya karışan Litvanyalı turist kadın kızına sarılıp ağladı

26.08.2022 12:50
Kazaya karışan Litvanyalı turist kadın kızına sarılıp ağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Litvanyalı turistin kullandığı otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kızı yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Litvanyalı turistin kullandığı otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kızı yaralandı. Kazada babası yaralanan, kendi kolunda da sürtünmeden dolayı kanama olan küçük kız, 112 görevlisine "Ağabey benim kursum var" diyerek ambulansa binmek istemedi. Kazaya karışan otomobili kullanan Litvanyalı turist, eşi ve küçük kızının da oldukça korktukları gözlenirken, küçük kızın annesine sarılıp ağladığı görüldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Litvanya uyruklu Valentins Garkavıjs'ın kullandığı 07 APA 074 plakalı otomobil ile Kemal Asar'ın kullandığı 07 MPJ 43 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ayağından yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Evra Asar, babasının düşerken tutması sayesinde sadece kolunda sıyrıklarla kurtuldu.

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Asar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınırken, kolunda kanama olduğu için ambulansa bindirilmek istenen kızı Evra "Ağabey benim kursum vardı" diyerek ambulansa binmek istemedi. Çevredeki vatandaşların kursuna sonra da gidebileceğini söylemesi üzerine küçük kız ambulansa bindi.

Öte yandan, kazanın ardından otomobili kullanan Litvanyalı turist ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi ve küçük kızı büyük korku yaşadı. Küçük kızın annesine sarılıp ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Litvanyalı aile, trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından teskin edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan Litvanyalı turist kadın kızına sarılıp ağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazaya karışan Litvanyalı turist kadın kızına sarılıp ağladı - Son Dakika
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