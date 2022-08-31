Kazada darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar - Son Dakika
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Kazada darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar

31.08.2022 09:36
Kazada darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede, husumetleri olan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede, husumetleri olan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisinin de bıçakla hafif yaralandığı olay sonrası şüpheli kadın ile eşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi'nde, daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.'nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önce kazada darp edildiler

Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.'nin bulunduğu otomobil, bugün Kumköy Turizm Merkezi'nde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirildi.

Tomogrofi sırası bekleyeni bıçakladı, diğer bölümlere geçip 2 kişiyi daha bıçakladı

Bu sırada, daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N.G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N.G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.'yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden N.G. ve eşi U.G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N.G. ve eşi U.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar - Son Dakika

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