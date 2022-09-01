Valizden kokain çıktı - Son Dakika
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Valizden kokain çıktı

01.09.2022 09:34
Valizden kokain çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilen şahsın valizinde yapılan aramada 550 gram kokain ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilen şahsın valizinde yapılan aramada 550 gram kokain ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, S.A. isimli şahsın Manavgat ilçesinden Mardin iline uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube JASAT Timleri ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüpheli S.A., valizinde yapılan aramada; 550 gram ağırlığında kokain maddesi ele geçirildi. S.A. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valizden kokain çıktı - Son Dakika

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