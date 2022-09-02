MANAVGAT'TA KAZA 1'İ TURİST 2 YARALI - Son Dakika
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MANAVGAT'TA KAZA 1'İ TURİST 2 YARALI

02.09.2022 11:54

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, taksi sürücüsü ile yolcusu Alman vatandaşı Mervi Laha (25) yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, taksi sürücüsü ile yolcusu Alman vatandaşı Mervi Laha (25) yaralandı.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde dün saat 2330 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Side istikametine giden H.A.B. (33) idaresindeki 07 J 0237 plakalı taksi, D-400 karayolundan Kemer Bulvarı yönüne dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce refüje vurdu sonra yan yatarak sürüklendi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan taksi sürücüsü H.A.B. ile yolcusu Alman vatandaşı Mervi Laha, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastanelere götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA KAZA 1'İ TURİST 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA KAZA 1'İ TURİST 2 YARALI - Son Dakika
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