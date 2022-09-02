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Vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan taksi sürücüsü H.A.B. ile yolcusu Alman vatandaşı Mervi Laha, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastanelere götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MANAVGAT'TA KAZA 1'İ TURİST 2 YARALI - Son Dakika

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