Olay, Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şelale istikametine seyir halinde olan İlhan P.'nin kullandığı 58 BP987 plakalı tur otobüsü ile Alirıza Y.'nin kullandığı Manavgat Belediyesine ait 07 AHT 504 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon Manavgat istikametinden Oymapınar istikametine gitmekte olan Mehmet U.'nun kullandığı 07 ATE 875 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada 58 BP 987 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Yılmaz G. ise hafif şekilde yaralandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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