Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

28.07.2022 20:29
Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serhat Ç. idaresindeki 42 BSG 62 plakalı servis midibüsü, D-400 kara yolu Demirciler Kavşağı'nda Ersan B'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan Hatice B, Esra N, Hazal U. ile midibüste bulunan Ayşegül S, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Manavgat'ta servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı Yangının 1'inci yılında Manavgat'ta yaralar sarılıyor Yangının 1'inci yılında Manavgat'ta yaralar sarılıyor
Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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