Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

05.08.2022 16:05
Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs içinde ve ormanlık alanda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs içinde ve ormanlık alanda 20 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla İtalya'ya göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Antalya il merkezinden göçmenleri Manavgat Denizkent Mahallesi bölgesinden çıkaracakları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda jandarma, bir araç içinde 15'i Irak, 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmeni ormanlık alanda yakaladı Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 Şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı Başkan Güngör: 'MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz' Başkan Güngör: 'MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz'
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement