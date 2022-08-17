Şahsın ikametinde Narkotik Madde Arama Köpeği eşliğinde yapılan aramada ise; 2.56 gram esrar maddesi, seri numarası kazınmış 1 adet silah ve bu silaha ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen ve fiziki olarak takip erilen M.Y. isimli şahıs Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yakalandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şortunun cebinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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