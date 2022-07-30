Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı

30.07.2022 10:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın cinayet olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin Hüseyin Serdar Şahin'i dini nikahlı eşi Z.B. ile birlikte olmasından dolayı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkarıldı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sarılar Mahallesi 1110 sokakta bir aracın dereye düştüğü ihbarı, sağlık ekiplerini ve jandarmayı harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan dere yatağına düşmüş vaziyetteki 07 JK 019 plakalı ticari aracın içerisinde bir kişi bulunduğunu, özel hastaneye kaldırılan ve adının Hüseyin Serdar Şahin şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümlü trafik kazası ihbarının altından yasak aşk çıktı: Karımla ilişkisi vardı, öldürdüm

KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ

Kaza değil cinayetOlayın meydana geldiği bölgede araştırmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, detaylı kamera araştırmaları ve incelemeler sonucunda olayın trafik kazası olmadığı, Hüseyin Serdar Şahin'in kaza öncesinde öldürüldüğünü ve kaza süsü verilmeye çalışıldığını belirledi.

Ölümlü trafik kazası ihbarının altından yasak aşk çıktı: Karımla ilişkisi vardı, öldürdüm

12 SAAT İÇERİSİNDE YAKALANDI

Hüseyin Serdar Şahin'in cüzdanında bulunan Z. B. isimli kadına ait bankamatik kartından yola çıkan ekipler, Z. B.'nin Hüseyin Serdar Şahin'in kız arkadaşı olduğunu belirledi.

Ölümlü trafik kazası ihbarının altından yasak aşk çıktı: Karımla ilişkisi vardı, öldürdüm

Z. B. ile yapılan görüşmede, Z.B.'nin dini nikahlı eşi olan Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Şahin arasında husumet bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden Alparslan Ç.'yi Sarılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Ölümlü trafik kazası ihbarının altından yasak aşk çıktı: Karımla ilişkisi vardı, öldürdüm

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Alparslan Ç., Sarılar Jandarma Karakolundaki sorgulamasında Hüseyin Serdar Şahin'i dini nikahlı eşi Z. B. ile birlikte olmasından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Suç aletinin bulunması için olay yerine götürülen ve yer göstermesi yapılan Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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