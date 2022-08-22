Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı

22.08.2022 12:07
Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Her iki sürücü de olayı unutup kazanın nedenini tartıştı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cuma K. idaresindeki 07 ACJ 300 plakalı motosiklet ile 5062 Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Umut T.'nin kullandığı 07 CPU 31 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler kazayı tartıştı

Olayın ardından, kazaya karışan sürücüler arasında kazanın tartışması yaşandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün yola çıkarken sağ tarafına bakmadığını ve kazanın bundan dolayı meydana geldiğini söyledi. Otomobil sürücüsü ise sağına baktığını, motosikletin çok uzakta olduğunu, yola çıktığı anda motosikletin hızla gelip çarptığını ifade etti.

Motosiklet sürücüsünün borcu olduğu ve motosikletini satmak için giderken kaza yaptığı belirtildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı - Son Dakika
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