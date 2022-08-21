Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü

21.08.2022 17:33
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Duran Y.E.'nin kontrolünde bulunan motosiklet ile Nida S.'nin kullandığı 07 SM 586 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Duran Y.E. ile ve motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Ahmet Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil sürücüsü gözyaşı dökerken uzun süre sakinleştirilemedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika
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