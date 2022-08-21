Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Duran Y.E.'nin kontrolünde bulunan motosiklet ile Nida S.'nin kullandığı 07 SM 586 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Duran Y.E. ile ve motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Ahmet Y. yaralandı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika

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