Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü

23.08.2022 16:07
Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Yaşar U.'nun kullandığı 34 JC 2610 plakalı otomobil, Talha M., idaresindeki 07 LGS 86 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın, kamyonetin üzerindeki tabelalardan birinin uçarak otomobilin üzerine gelmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü. Aynı noktada, kurtarıcı kamyonun yabancı plakalı bir otomobile çarpması sonucunda ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada, yabancı plakalı otomobilin arka tamponu koptu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin üzerindeki tabela, otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

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