Kavşakta günlük en az 2 tane kazanın meydana geldiğini belirten Ayfer Aydemir, "Artık kaza görmekten bıktık. Bu kavşağa trafik lambası takılması için kaç kişinin ölmesini bekliyorlar? Yeter artık, kavşağa önlem alınsın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: 'Bu kavşakta kaza görmekten bıktık' - Son Dakika

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