Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: "Bu kavşakta kaza görmekten bıktık" - Son Dakika
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Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: "Bu kavşakta kaza görmekten bıktık"

03.08.2022 01:15
Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: "Bu kavşakta kaza görmekten bıktık"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşağın yakınında market işleten kadın esnaf, "Günlük en az 2 kaza görüyoruz. Işık takmak için kaç kişinin ölmesi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sorgun Mahallesi'nde Titreyengöl ve Acısu caddelerinin kesiştiği kavşak, yaşanan kazalarla gündemden düşmüyor. Acısu Caddesi'nden otogar istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Kaplan idaresindeki motosiklet ile Titreyengöl Caddesi'nden gelen Durmuş Ay'ın kullandığı 07 JV 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralının yardımına ilk koşan kişi, kazanın meydana geldiği kavşağa 100 metre mesafede market işletmeciliği yapan Ayfer Aydemir oldu. Yaralının yüzünü yıkayıp, su içiren Aydemir, sağlık ekibi gelinceye kadar yaralının yanından ayrılmadı. Mustafa Kaplan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kaç kişinin ölmesi bekleniyor?"

Kavşakta günlük en az 2 tane kazanın meydana geldiğini belirten Ayfer Aydemir, "Artık kaza görmekten bıktık. Bu kavşağa trafik lambası takılması için kaç kişinin ölmesini bekliyorlar? Yeter artık, kavşağa önlem alınsın" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: 'Bu kavşakta kaza görmekten bıktık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meydana gelen kazalar marketçi kadını isyan ettirdi: "Bu kavşakta kaza görmekten bıktık" - Son Dakika
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