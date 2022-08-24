Soğuk hava deposundaki yangında 9 daire ve 100 ton portakal zarar gördü - Son Dakika
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Soğuk hava deposundaki yangında 9 daire ve 100 ton portakal zarar gördü

24.08.2022 11:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir firmaya ait sebze meyve deposunun soğuk hava bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir firmaya ait sebze meyve deposunun soğuk hava bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında iş yerinde bulunan bir köpek, alevler arasından çıkıp bir işyeri çalışanının kucağına sığındı. Yanan soğuk hava deposunun bitişiğindeki 9 daireden oluşan bina ve 100 ton portakal yangında zarar görürken, binada yaşayan yaklaşık 50 kişi dumanları fark ederek binayı terk etti.

Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiinde özel bir firmaya ait sebze meyve deposunun soğuk hava bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, alevler D-400 karayolundan ve çevre mahallelerden görüldü. Deponun çatısında ve soğuk hava bölümündeki izolasyon malzemeleri nedeniyle bir anda yayılan ve deponun yanı sıra bitişiğindeki binayı saran yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı çok sayıda itfaiye müdahalede bulundu. Deponun bitişiğindeki 9 daireden oluşan binada kalan firma çalışanlarının dumanları fark ederek binayı boşaltmaları facianın önüne geçti. Yangın esnasında alevlerin arasından çıkan bir köpek de, işyeri çalışanının kucağına sığındı.

Soğutma işlemleri sabaha kadar sürdü

Gece boyunca yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde de soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangında, deponun yanı sıra bitişik binadaki tüm daireler zarar görürken binanın dış kısmında bulunan balkon demirleri, klimalar, pencere ve kapılan tamamen yandı.

"Zararımız 5 milyon lira"

Firma yetkilileri yangındaki zararın 5 milyon lira dolayında olduğunu belirttiler. Sadece soğuk hava deposunda 100 ton portakal olduğuna dikkat çeken firma yetkilileri, portakalın yanı sıra patates, soğan, plastik kasalar kısacası tüm tesisin yanarak kullanılamaz hale geldiğini dile getirdiler.

Geçen yıl kardeşinin tesisi yanmıştı

Yangının meydana geldiği firmaya ait tesisin Ali Çelik isimli vatandaşa ait olduğu, 11 Şubat 2021 tarihinde de D-400 Karayolu kenarında Ilıca Mahallesi sınırlarında kardeşi Mehmet Çelik'e ait sebze ve meyve deposunda da büyük bir yangın çıkmış ve tesis tamamen yanmıştı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soğuk hava deposundaki yangında 9 daire ve 100 ton portakal zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soğuk hava deposundaki yangında 9 daire ve 100 ton portakal zarar gördü - Son Dakika
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