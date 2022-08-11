Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı

11.08.2022 15:07
Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Turizm Bölgesi Kubbeli Çarşının arka kısmında bir süredir park halinde bulunan 42 U 2319 plakalı minibüste çıktı. Araçtan alevlerin yükselmeye başladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi. Bölgede tezgahtar olarak çalışan Hami Ş.'nin aracı geceleri konaklamak amacıyla kullandığı, karıştığı bir kavgadan dolayı jandarma merkezinde olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, aracın uzun süredir park halinde olduğunu, sahibinin geceleri gelip gittiğini zaman zaman da yemek yaptığı için araç içerisinde piknik tüpü bulunduğunu dile getirdi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü 5 yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın 5 yıldızlı otelin sahil barında korkutan yangın
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 Çok nadir yaşanıyor! Yanan orman içinde çıkan alev hortumu görenleri şaşkına çevirdi
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta park halindeki minibüs cayır cayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement