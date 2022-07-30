Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslar olabileceği değerlendirilen ikamette yapılan ev aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör ve içerisinde 3 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin arama yaptığı ikamette ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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