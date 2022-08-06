Alkollü yakalandı, "Bu kadar yüksek çıkması imkansız" dedi - Son Dakika
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Alkollü yakalandı, "Bu kadar yüksek çıkması imkansız" dedi

06.08.2022 12:13
Alkollü yakalandı, "Bu kadar yüksek çıkması imkansız" dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik kontrol uygulamasında 313 araç ve sürücü denetlenirken 92 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik kontrol uygulamasında 313 araç ve sürücü denetlenirken 92 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Uygulamada 195 promil alkollü çıkan bir araç sürücüsü, işten yeni çıktığını, sadece yarım şişe alkol içtiğini belirterek "Bu kadar yüksek çıkması imkansız" diye konuştu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Dün gece Herdford Caddesi, Titreyengöl Caddesi, Hastane Caddesi ve Sorgun Bulvarında alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 5 ekip ve 9 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 313 araç ve sürücü kontrol edilirken, 92 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal etmekten para cezası uygulandı.

Uygulamalar çerçevesinde 2 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 4 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

"Yarım bira ile bu kadar alkol çıkmaz"

Uygulama sırasında durdurularak alkol kontrolü yapılan Ş.H. isimli sürücü, yapılan ölçümde 195 promil alkollü çıkınca tepki gösterdi. Kendisinin yakında bir alışveriş merkezinde çalıştığını belirten alkollü sürücü, işten çıktıktan sonra stres atmak amacıyla 1 bira aldığını, yarıya bile gelmeden uygulamaya girdiğini, bu kadar yüksek çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve bin 823 TL para cezası uygulanan sürücü, aracının bağlanmaması için arkadaşını çağırdı. Uygulama noktasına gelen arkadaşı, birlikte çalıştıklarını, kısa süre önce ayrıldıklarını, yarım bira ile bu kadar yüksek alkollü çıkmasının mümkün olmayacağını belirterek arkadaşından hastanede kan verip alkolünü ölçtürmesini istedi.

Uygulamayı görünce şoför değiştirdiler

Uygulama noktasına yaklaştığı sırada durup bir süre bekleyen bir başka otomobilin sürücüsünün değiştiğini gören trafik polisleri, otomobili durdurarak kontrol yaptı. Y.E. ve İ.B.E. isimli 2 kardeş sürücü belgesi olmadığı için şoför değiştirdiklerini kabul ederken, araç sürücüsüne ve araç sahibi olan babalarına ayrı ayrı 3 bin 674'er TL para cezası uygulandı. Araç, olay yerine gelen ruhsat sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü yakalandı, 'Bu kadar yüksek çıkması imkansız' dedi - Son Dakika

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