Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

18.09.2022 16:52
Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı.

İddiaya göre, Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartıştı.

Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiç olduğu değerlendirilen sert bir cisimle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırdı.

Rus turist, olayın ardından otelden ayrıldı.

Tesis yetkililerinin haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Pavel Stepanov hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Stepanov'un cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Dmitry Stepanov'un yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu
Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
15:53 Tayvan'da korkutan yangın! 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü
15:11 Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla aile fotoğrafını paylaştı! Zehra'nın güzelliği beğeni topladı
14:57 Haluk Pekşen korona aşısı sebebiyle mi öldü? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol iddialara cevap verdi
14:53 Antalya'da tatil yapan Rus turist, çekiçle babasını öldürüp annesini yaraladı
14:49 CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 16:52:34. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Rus turist, babasını öldürüp annesini ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement