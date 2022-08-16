Kaybolan torununa kavuşan Rus dede, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Kaybolan torununa kavuşan Rus dede, gözyaşlarına boğuldu

16.08.2022 15:27
Kaybolan torununa kavuşan Rus dede, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde kaybolan 7 yaşındaki Rus uyruklu çocuk, 2 saat sonra jandarma ekiplerince bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde kaybolan 7 yaşındaki Rus uyruklu çocuk, 2 saat sonra jandarma ekiplerince bulundu. Torununa kavuşan gözü yaşlı dede hem torununa hem jandarma ekiplerine sarılıp öptü.

Edinilen bölgeyi göre, Rusya vatandaşı 7 yaşındaki Alexandar Şaşa sabah saatlerinde, dedesi ve babaannesi ve ağabeyiyle birlikte Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile geldi. Küçük çocuk ailenin otele yerleşmesini beklemeden sahile indi. Ailesi de sahile gelen çocuk denizde yüzmeye başladı. Alexandar Şaşa bir süre sonra gözlerden kayboldu. Küçük çocuk, ailesi ve otel yetkilileri tarafından tüm aramalara rağmen bulunamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri sahil bandında ve otel çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şaşa, kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre mesafede başka bir otelin sahilinde bulundu. Jandarma küçük çocuğu ailenin bulunduğu otele getirdi. Torununu karşısında gören yaşlı adam, gözyaşları arasında torununa sarılıp defalarca öptü. Yaşlı adam, torununu getiren jandarmalara da sarılıp öperek teşekkür etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan torununa kavuşan Rus dede, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan torununa kavuşan Rus dede, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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