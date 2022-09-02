Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı

02.09.2022 12:45

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, salı günü geçirdikleri kaza sonrası devlet hastanesinde getirilen 3 hasmıyla bir jandarma görevlisini yaralayan Neslihan G. tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, salı günü geçirdikleri kaza sonrası devlet hastanesinde getirilen 3 hasmıyla bir jandarma görevlisini yaralayan Neslihan G. tutuklandı.

Manavgat'ta önceden dünür olan iki aile arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık husumete dönüştü. Geçen hafta cumartesi günü, Gündoğdu Mahallesi'nde M.D., içinde diğer aileden T.G.'nin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Salı günü adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı

HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTISalı günü saat 12.00 sıralarında, Kumköy Turizm Merkezi'nde içinde Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin bulunduğu otomobil, trafik kazasına karıştı. Yaralanan Ş.D., M.D. ve Ç.K. ekipler tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı hastanede tedavisi süren T.G.'nin ziyaretine giden ablası Neslihan G., husumetli oldukları Ş.D., M.D. ve Ç.K.'nin hastaneye getirildiğini öğrendi. Bunun üzerine Neslihan G., eşi U.G., kardeşi Z.G. ve akrabaları S.C. ve A.İ. ile birlikte hastanenin acil servisine inerek, hasımlarına saldırdı. Neslihan G. yanında taşıdığı bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Ç.K.'yi, ardından diğer bölümlerde bulunan Ş.D. ve M.D.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından bıçakla yaralandı. Yaralılar, aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma görevlisi tedavisinin ardından taburcu edilirken, Ç.K.'nin ise hayati tehlikesinin atlattığı belirtildi.5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında kavgaya karışan Neslihan G., U.G., Z.G., S.C. ve A.İ.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden U.G., Z.G. ve A.İ. serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Neslihan G. ise 'kasten yaralamak' suçundan tutuklanırken, S.C. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer taraftan iki aile arasındaki husumetin sebebinin ise Kumköy, Evrenseki, Çolaklı ve Gündoğdu gibi turizm merkezinde seyyar satıcılıktan kaynaklanan alan hakimiyeti sağlamak olduğu belirlendi.


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Kaynak: DHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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