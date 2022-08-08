Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü

08.08.2022 09:56
Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat otogar kavşağında meydana geldi. Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti. Şahsı tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan'ın ailesinin Bismil'de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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