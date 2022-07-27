Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu - Son Dakika
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Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu

27.07.2022 14:52
Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü sürücüsünün dikkatsiz şekilde 'U' dönüşü yapması ve otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü sürücüsünün dikkatsiz şekilde 'U' dönüşü yapması ve otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. O anlar ve sonrasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Sorgun Mahallesi Boğaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden mesire alanı istikametine gitmekte olan Esef Aktaş'ın kullandığı 07 C 75050 plakalı otel servis aracı, Manavgat Belediyesi Mesire Alanı yakınlarında U dönüşü yaptığı sırada Titreyengöl istikametine seyir halindeki Mehmet Çetiner'in kullandığı 31 DD 977 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

Feci kazada midibüsün kapıları yerinden sökülürken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bölgede bulunan bir otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, servis midibüsünün bir süre bekledikten sonra dikkatsiz bir şekilde U dönüşü yaptığı, hızla gelen otomobilin fren yapmasına rağmen duramayarak midibüse çarptığı ve sonrasında çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsiz sürücünün yaptığı 'U' dönüşü faciaya sebep oluyordu - Son Dakika

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