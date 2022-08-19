Tur minibüsü şarampole uçtu, çaresizce kurtarılmasını bekledi - Son Dakika
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Tur minibüsü şarampole uçtu, çaresizce kurtarılmasını bekledi

19.08.2022 10:28

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole uçtu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole uçtu. Araç sürücüsü ise çaresiz şekilde oturarak aracın kurtarılmasını bekledi.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oteller bölgesi istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine seyir halindeki Ahmet Ş.'nin kullandığı 07 BAJ 147 plakalı tur minibüsü şarampole uçarak kuma saplandı. Tur minibüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan turistlerin başka bir araçla yollarına devam ettiği bildirildi. Minibüs sürücüsü ise çaresiz bir şekilde aracının başında oturarak kurtarılmasını bekledi.

Diğer taraftan, kaza yapan tur minibüsüne yardım amacıyla yolun dışında sağ tarafa duran bir başka tur minibüsü de kuma saplandı. Her iki araç da olay yerine gelen çekici vasıtasıyla çakıldıkları yerden çıkarıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
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10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler 10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok Manavgat'ta kaçak kesime geçit yok
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur minibüsü şarampole uçtu, çaresizce kurtarılmasını bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur minibüsü şarampole uçtu, çaresizce kurtarılmasını bekledi - Son Dakika
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