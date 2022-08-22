Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

22.08.2022 16:01
Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara paketi içinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara paketi içinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri D-400 karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şahısların araçtan sigara paketi attıkları görüldü. Atılan sigara paketi kontrol edildiğinde içerisinde 5 ayrı paket halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Paket içinden 3 ayrı paket halinde şeffaf poşetlere toplam daralı 21.90 gram Eroin, daralı 0.30 gram metamfetamin ve daralı 7.84 gram esrar tohumu ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapılan, K.B. ve E.U. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
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