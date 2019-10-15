Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık...
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:16 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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