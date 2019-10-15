Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık...
Son Dakika Güncel Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık...

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık..., System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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