MANAVGAT'TA KAZA: 4 TURİST YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün tekeri patladığı için önlem almadan yol kenarına park ettiği minibüse, aynı yönden ilerleyen kamyonun çarpması sonucu 4 turist hafif yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-400 karayolundaki transit geçiş köprüsünde meydana geldi. Turistleri Antalya Havalimanı'ndan ilçedeki bir otele götüren Hüseyin Şahin'in kullandığı 07 AJM 418 plakalı minibüsün tekeri patladı. Sürücü minibüsü yol kenarına park ettikten sonra tur şirketindeki görevliye haber vermek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Abdullah Özcan kullandığı 07 LGR 73 kamyonla sürücüsünün yolda önlem almadan park ettiği minibüse çarptı.

Kazada minibüsteki Çekya uyruklu Bartosz Kowalczyk ve Kamila Kowalczyk ile 2 aylık bebekleri Igor Kowalczyk ve Markus Kowalczyk (6) yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten gerçekleştiği D-400 karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlandı.