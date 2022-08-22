Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri - Son Dakika
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Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

22.08.2022 16:13
Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde toplum destekli polisler, sürücüleri hem uyardı hem de araç parfümü dağıttı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince, ilçe genelinde sürücü ve yayaları bilgilendirme çalışmalarına devam etti. Antalya Caddesi üzerinde yapılan uygulamada araç sürücülerine engellilerin ve yayaların geçişini engellememeleri ve trafik kurallarına dikkat etmeleri noktasında uyarılarak, sürücülere trafik logolu araç parfümü hediye edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Hisarcık, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta toplum destekli polisten trafik bilgilendirmeleri - Son Dakika

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