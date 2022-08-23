Traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Traktörün altında kalan sürücü vatandaşlarca çıkarıldı

Yan yatan traktörü vatandaşlar elleriyle düzeltti

Yola dökülen yağın üzerine dubalarla kum taşındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarılırken, yoldaki yağın üzerine dubalarla kum döküldü.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hocalar kavşağı yakınında meydana geldi. Kazım T'nin kullandığı 07 LCZ 17 plakalı traktör ile Ferdi P., idaresindeki 01 CCH 44 plakalı otomobilin çarpması ve traktörün yolun ortasında devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada, traktörün altına ayağı sıkışan Kazım T., vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, traktöre çarptıktan sonra bariyerlere de çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe P., Y. P. ve 3 aylık N. P., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktörün yola devrilmesi sonucu yol bir süre kapanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yola dökülen yağın üzerine dubalarla kum taşıyarak kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.