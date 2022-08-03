Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik- Manavgat D-400 kara yolu Çakış Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Serik'ten Manavgat yönüne giden Muharrem Aydın idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon ile aynı istikametteki İsmail Erdem 'in kullandığı 07 EYS 07 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Savrulan karpuz yüklü kamyon yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanırken, tur otobüsü ise 300 metre ilerde durabildi. Kazada, araçta sıkışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın'ın yanındaki oğlu Ramazan Aydın ile tur otobüsündeki yabancı uyruklu 5 kişi ve sürücü Erdem, yaralandı.

Kaynak: DHA

Muharrem Aydın, Manavgat, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tur otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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