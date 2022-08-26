İngiliz kadın avukat, evlilik yıl dönümü kutlamaya gittiği otelde darbedildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türk eşi Hadi Kurtulan (46) ve kızı ile 5 yıldızlı bir otele evlilik yıl dönümü kutlaması için giden İngiliz avukat Toma Jasinauskaite Kurtulan (39), darbedildiğini belirterek gece müdürü O.D. ile yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu. O.D.'nin Kurtulan'ı darbedip, yere düşürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İngiltere'de araç kiralama işi yapan Hadi Kurtulan, geçen hafta avukat eşi Toma Jasinauskaite Kurtulan ve kızıyla Manavgat'a tatile geldi. Burada kendi evlerinde tatil yapan Kurtulan ailesi, 20 Ağustos'ta 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Otelin müşterileri için yaptığı çeşitli eğlencelere katılan çift, gece yarısı otelden ayrıldı.

DARBEDİP, OTELDEN DIŞARI ATTIBu sırada bir eşyasını otelde bıraktığını fark eden Toma Jasinauskaite Kurtulan, içeri girip almak istedi. İddiaya göre, otel görevlileri kadın avukata içeri giriş izni vermedi. Çıkan tartışmanın ardından görevlilerin haber verdiği otelin gece müdürü O.D. geldi. O.D., Toma Jasinauskaite Kurtulan'a otele giremeyeceğini söyledi. Tartışmanın büyümesi ile O.D., iddiaya göre kadını darbedip, dışarı attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.RAPOR ALIP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUOlayın ardından otelden ayrılan Toma Jasinauskaite Kurtulan, 2 gün sonra geçmeyen ayak bileğindeki ağrı nedeniyle eşiyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesi 'ne gitti. Hastanede çeşitli tetkikler ve muayene için 6 saat kalan, hem ayak bileği hem de vücudundaki izler için darp raporu alan Kurtulan, ardından otel yönetimi ve gece müdürü O.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.'BANA TOKAT VE TEKMEYLE VURDU' DHA muhabirine konuşan Toma Jasinauskaite Kurtulan, "Otele evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için gitmiştik. Aslında her şey iyi başlamıştı. Gece yarısına doğru otelden çıktığımda, bir eşyamın otelde kaldığını fark ettim. Tekrar otele girmek istedim ama beni almadılar. Otelde gece müdürü olduğunu sonradan öğrendiğim bir yetkili tarafından hakarete uğradım. Bana tokat ve tekmeyle vurdu. Eşyamı almak için ısrar edince beni itekleyerek otel dışına attı. Bu sırada yere düştüm" dedi.'EŞİMLE İLGİLİ BANA DA HAKARET ETTİ'Eşi Hadi Kurtulan da ev almadan önce sürekli söz konusu otelde kaldıklarını belirterek, "Maalesef çok kötü şeyler yaşadık. Halbuki daha önceden o otele sürekli geliyorduk. Neden bu şekilde davranış gördüğümüze anlam veremiyorum" diye konuştu.

Evlilik yıl dönümü kutlamasının sonunun kendileri açısından kabus gibi olduğunu anlatan Kurtulan, "Otelde gece müdürü olduğunu öğrendiğim kişi, eşimi darbederek, iterek dışarı çıkardı. Eşimle ilgili bana da hakaret etti. O adamın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.