Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

09.08.2022 12:42
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde M.O.'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresinde; M.O., O.Ç., A.A., A.İ.G., M.Y., O.O. olduğu belirlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 parça halinde 2,49 gram skunk uyuşturucu maddesi, 4 parça halinde 5,30 gram metanfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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