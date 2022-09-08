Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

08.09.2022 14:34
Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde yerde yatan ve şüpheli hareketler sergileyen İ.T'nin üstünde arama yaptı.

Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 4 pakette kağıda sarılı 2,74 gram metafetamin, kağıda sarılı şekilde 1,28 gram kubar esrar ve 2 sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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