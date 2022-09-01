Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

01.09.2022 14:16
Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 550 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 550 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'tan Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Asayiş Şubesi JASAT timleri ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Otobüs terminalinde bekleyen şüpheli S.A'nın valizinde arama yapan ekipler, 550 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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