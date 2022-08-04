Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı - Son Dakika
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Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı

04.08.2022 12:40
Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yangın evlerinin yapımının devam ettiği TOKİ şantiyesinden 1 milyon liralık inşaat malzemesi çalındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yangın evlerinin yapımının devam ettiği TOKİ şantiyesinden 1 milyon liralık inşaat malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şantiyedeki usta S.K. ile malzemeleri satın alan C.D.'yi yakaladı. Şantiyeden çalınan malzemelerin 400 bin liralık kısmı C.D.'nin iş yerinde ele geçirildi.

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen ve geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını, 10'uncu gününde söndürüldü. Yangında 1313 yapı hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Zarar gören konutların yerinde bugüne kadar 871 konutun inşaatına başlandı. İnşaatlardan 90'ı biterken diğerlerinde de çalışmalar devam ediyor.

Manavgat'ın Dikmen Mahallesi'nde de yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için TOKİ tarafından konutlar yapılıyor. Geçen günlerde, mahallede inşaat çalışmalarını sürdüren bir şirketin yöneticileri inşaat malzemelerinin çalındığını belirterek, jandarmaya müracaat etti. İnşaat firmasının yetkilileri aralarında çimento, mebran, ısı yalıtım malzemesi, laminant parke, ısı yalıtım boyası, çivi, fayans yapıştırıcısı, su tesisat borusu, profil demir gibi yaklaşık 1 milyon lira değerinde malzemenin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.HIRSIZ DUVAR USTASI ÇIKTIİnşaat firmasının yetkililerinin verdiği bilgi ve jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, hırsızlığın aynı şantiyede duvar ustası olarak çalışan S.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli S.K., Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri tarafından şantiyede yakalandı. S.K. ile birlikte malzemeleri aldığı belirlenen iş yeri sahibi C.D. de gözaltına alındı.ÇALIP, BAŞKA İŞ YERİNE SATMIŞS.K. ifadesinde hırsızlık olaylarını ayrıntılı şekilde anlatarak, şantiyeden süreç içinde çaldığı malzemeleri Manavgat'ta C.D.'nin inşaat malzemesi satılan iş yerine sattığını söyledi. S.K. yaptıkları nedeniyle pişman olduğunu anlattı. C.D. ise ifadesinde S.K.'den çok sayıda ve miktarda farklı türde inşaat malzemesi satın aldığını kabul etti.Jandarma ekipleri ifadeler doğrultusunda C.D.'nin D400 karayolunda bulunan iş yerinde de arama yaptı. Bunun sonucunda şantiyeden çalındığı belirlenen 400 bin lira değerinde inşaat malzemesi ele geçirildi. İnşaat malzemeleri alınarak, firma yetkililerine teslim edildi.

Şüpheli S.K. hakkında 'güveni kötüye kullanma', iş yeri sahibi C.D. hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın evlerinin yapıldığı şantiyeden 1 milyon liralık hırsızlığa 2 gözaltı - Son Dakika
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