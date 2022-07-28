Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı

28.07.2022 11:48
Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan uygulamada kask takmadığı için durdurulan motosiklet sürücüsüne farklı trafik ihlallerinden toplam 11 bin 454 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan uygulamada kask takmadığı için durdurulan motosiklet sürücüsüne farklı trafik ihlallerinden toplam 11 bin 454 TL ceza uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Demokrasi Bulvarı girişinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen kask uygulamasında, kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Motosikleti kullanan Tahsin Aslan'ın ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının takılı olmadığı görülürken, motosikletin sahibi olduğu iddia edilen kişiye de ulaşılamadı.

11 bin 454 TL ceza uygulandı

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 3 bin 674, plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 91, kask takmamaktan 196, motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye motosiklet kullandırmaktan 3 bin 674, motosikletin muayenesinin geçmiş olmasından 427, sigortasının geçmiş olmasından 196, motosikletin rengini değiştirmekten 196 olmak üzere toplam 11 bin 454 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak
Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kasksız yakalandı 11 bin 454 TL para ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement