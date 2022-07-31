Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş , İbradı , Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle Manavgat Belediyesince "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı sergi oluşturuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta 'Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi' sergisi açıldı - Son Dakika

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