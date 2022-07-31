Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

31.07.2022 00:01
Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı serginin açılışı yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı serginin açılışı yapıldı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle Manavgat Belediyesince "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı sergi oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide, yangında zarar gören arabalar, traktör, römork, bisiklet, ev ve mutfak eşyaları gösterildi.

Belediye ekiplerince ayrıca Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 metrekare alana 108 çam fidanı dikildi.

Etkinliklere, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta 'Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi' sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı - Son Dakika
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