Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü

10.08.2022 11:40
Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme ekiplerine 3 uçak ve 2 helikopter hava desteği verdi. Orman İşletmesine ait arazözlerin yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine ait su tankerlerinin de desteğiyle yangın fazla yayılmadan söndürüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 4 dönümlük orman alanı zarar gördü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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