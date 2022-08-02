MANAVGAT IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika
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MANAVGAT IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ

02.08.2022 14:58

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinden geçen ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinden geçen ırmakta toplu balık ölümleri yaşandı.

Manavgat Irmağı'nın Boğam mevkiinde sabah erken saatlerde oltayla balık tutmak için giden vatandaşlar, ırmağın yüzeyinde ölmüş onlarca balıkla karşılaştı. Gördüklerini cep telefonlarıyla kayıt altına alan vatandaşlar, ölü balıkları bir sepetle toplayarak kenara çıkardı.

Irmakta son birkaç gündür bu olayın tekrarladığını belirten vatandaşlar, her sabah buraya geldiklerinde aynı manzarayla karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, ırmakta balık ölümlerinin önüne geçilmesini ve sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika

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