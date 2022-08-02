Irmakta son birkaç gündür bu olayın tekrarladığını belirten vatandaşlar, her sabah buraya geldiklerinde aynı manzarayla karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşlar, ırmakta balık ölümlerinin önüne geçilmesini ve sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MANAVGAT IRMAĞI'NDA BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika

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