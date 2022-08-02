Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu

02.08.2022 10:32
Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen ve Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kaybolan İngiliz Ron Plunkett (83), ekiplerin çalışmaları sonucu su kanalında bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen ve Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kaybolan İngiliz Ron Plunkett (83), ekiplerin çalışmaları sonucu su kanalında bulundu. Bilinci açık ancak yorgun olan Plunkett, hastanede tedaviye alınırken, Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Tatil için geldiği Manavgat'ın Çenger mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle kalan Ron Plunkett, pazar günü Side Antik Kenti'ne gezmeye gitti. Gezi sırasında tuvalete giren Plunkett dışarı çıkmayınca eşi, damadı ve kızı da içeriyi kontrol etti. Plunkett'in içeride olmadığı anlayan ailesi, olaydan 1 gün sonra jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plunkett'in, Kumköy'e kadar turizm yolundan yürüdüğü ardından D-400 yoluna çıktığı belirlendi. Ekipler ayrıca Serik, Alanya ve Antalya'da polis ile jandarmaya da haber verdi.Alzheimer hastası olduğu belirtilen Ron Plunkett'in bulunması için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Selimiye ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. 35 kilometrelik yol güzergahında bulunan 77 iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen ekipler, Plunkett'i Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisindeki su kanalı içinde yatarken buldu. Bilinci açık ancak yorgun olan Ron Plunkett, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.


YORUMLAR
500
Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde yaralı olarak bulundu Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını Manavgat'ta turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:19 Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da kayıp İngiliz turist, su kanalında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement