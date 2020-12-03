Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor - Son Dakika

Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor

03.12.2020 11:40
Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir'in Beylikova Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği sonucunda başlatılan proje kapsamında Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor.

Antalya'nın Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir'in Beylikova Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği sonucunda başlatılan proje kapsamında Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor.

2019 yılında hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" Projesi iş birliği kapsamında Konyaaltı'nda yetiştirilen ürünler Beylikova ilçesinde yetiştirilmeye başlanmıştı. Teknik destekle ilçede kurulan serada biyolojik mücadele uygulandı. Proje kapsamında Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin teknik desteği ile Beylikova İlçesinde farkındalık oluşturuldu.

Söz konusu, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait eski binada belediye iş birliğiyle kurulan "Mantar Üretim İstasyonu"nda yetiştirilen mantarları yakından incelemek için Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş Beylikova ilçesini ziyaret etti. İl Müdürü Gümüş, İlçe Tarım Orman Müdürü ile Beylikova Organize Hayvancılık Bölgesini ziyaret ederek kurulan çiftliklerde incelemelerde bulundu, daha sonra Belediye Başkanı ve aynı zamanda Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olan Özkan Alp'ı ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle ilgili görüştü. Ardından sivil toplum kuruluşları desteğiyle yapılan yatırım tesislerini görmek amacıyla silaj paketleme tesisinde bulunan makine, alet ve ekipmanları inceleyen Gümüş, süt soğutma tesisindeki makine ve ekipmanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beylikova'da yaptığı incelemeler sonucunda İl Müdürü Gümüş, tarımsal faaliyetlerin modern yöntemler kullanılmadan yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade ederek Eskişehir adına tarımsal kalkınmayı sağlayacak yatırımlar için her zaman yatırımcılarla işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden İl Müdürü Gümüş İlçe Müdürlüğü personeli ve o esnada müdürlükte bulunan üreticilerle sohbet etti. Ardından Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ile görüşerek tarım ve hayvancılık konularında istişarelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor
Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor
Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor
Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor
Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor

Beylikova, Eskişehir, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın mantarı Eskişehir'de yetiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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