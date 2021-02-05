Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika

Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi

05.02.2021 16:29
Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy, Antalya'dan geçen yıl 136 patent, 71 faydalı model, 5 bin 225 marka, 510 tasarım başvurusu yapıldığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy, Antalya'dan geçen yıl 136 patent, 71 faydalı model, 5 bin 225 marka, 510 tasarım başvurusu yapıldığını bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası ile Adres Patent iş birliğiyle çevrim içi olarak "Marka Şehir Antalya" paneli düzenlendi.

Ersoy, panelde yaptığı konuşmada, markalaşmış kentlerin ülke ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirtti.

Antalya'nın köklü tarihi ve coğrafyasıyla dünyada tanınan ve markalaşan bir şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, son yıllarda sanayide de önemli gelişmeler gösteren bir şehir hüviyetine dikkati çekti.

Antalya'nın en çok marka başvurusunda bulunan beşinci il olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 136 patent, 71 faydalı model, 5 bin 225 marka, 510 tasarım başvurusu yapıldı. Kentimizde 7 de coğrafi işaretli yöresel ürünümüz bulunuyor. Şehrin marka değerini koruyacak işler yapmak öncelikli hedefimiz. Değerlerimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Antalya'da 2 yılda marka sayısı yüzde 44 arttı"

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel, Antalya'nın tarımın ve turizmin yanında teknolojisiyle de son derece güçlü bir şehir olduğunu belirtti.

Kentte 2 yılda marka sayısının yüzde 44 artığını aktaran Yüksel, Türkiye olarak da 2023'te bir milyon patent hedefinde olduklarını kaydederek, "Bunu başarabilirsek dünyadaki en büyük 3-4 ekonomi ile bilek güreşi yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Halil Bülbül de salgın sürecinde dijital çağa ayak uyduramayan, rekabet düzeyi düşük ve markalaşma sürecini tamamlayamamış firmaların geride kaldığını hatta ticari faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi.

Antalya'nın dünya genelinde tanınan bir kent olduğunu aktaran Bülbül, "Allah'ın bize bahşettiği deniz, kum, güneş ve iklim avantajlarını kullanarak, doğal markalarımızı sınırlı düzeyde tanıtarak gelir elde etme yolunu tercih ediyoruz. Oysa bizim ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek bir bölümünün bu topraklarda kalacağı markalaşmaya geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa olarak Antalya'nın markalaşma çalışmalarına ciddi katkılar sağladıklarını belirten Bülbül, kıyıda ve köşede kalmış ürünleri ekonomiye kazandırmak için "Yöresel Ürünler Fuarını (YÖREX)" organize ettiklerini anımsattı.

Vakıf Çiftliğinde 2 bin 630 dönümlük alanda "Zeytinpark" markasıyla zeytin ve zeytinyağı üretimine geçtiklerini anlatan Bülbül, bölgenin en önemli zeytin çeşidi Antalya Tavşan Yüreği zeytinine coğrafi işaret aldıklarını bildirdi.

Bülbül, Antalya'nın ülke ve dünya nezdindeki tanınırlığını ve marka değerini hatırlatmak amacıyla "Şimdi Antalya Zamanı" adlı sosyal medya çalışması yaptıklarını kaydetti.

Antalya'da tarım teknoparkı kazandırılacak

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Teknokent'te şehrin en güçlü sektörleri turizm, tarım ve sağlık teknolojisi alanlarında güçlenmeye çalıştıklarını belirtti.

Tarımda ciddi çalışmalar yaptıkları anlatan Yavuz, içerisinde tohum teknoloji şirketleri, bitki ıslahı ve gen bankasını barındıran tarım teknoparkını Aksu'da hayata geçireceklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, Antalya'da markalaşma çalışmalarının maya tuttuğunu kaydetti.

Antalya'nın birçok ürünün tanıtımı konusunda çok iyi bir merkez olduğunu aktaran Boztosun, "Tüm kurumlar hem fikri mülkiyet konusunda bilinçli hem de Ar-Ge ve inovasyonun önemini kavramış durumda." ifadesini kullandı.

Ömer Ersoy, Antalya, Türkiye, Patent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonu alan partilinin kilosuna takıldı: Az çalışıyorsun, bayağı göbek yapmışsın G.Saray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, F.Bahçe derbisinde oynayabilecek Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Barcelonalı Messi, PSG ve Manchester City transferleri için beklemeye geçti Barcelonalı Messi, PSG ve Manchester City transferleri için beklemeye geçti         
16:31
Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar         
16:03
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı         
15:36
Koronayla ilgili keyifleri kaçıracak hesaplama: Bu hızda giderse dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir Koronayla ilgili keyifleri kaçıracak hesaplama: Bu hızda giderse dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir         
15:32
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti         
15:05
Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü         
14:38
Altay, eski Beşiktaşlı Samet Aybaba'yı gündemine aldı Altay, eski Beşiktaşlı Samet Aybaba'yı gündemine aldı         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Melih Bulu Boğaziçi ile ilişkileri olan, alanında başarılı bir insan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Melih Bulu Boğaziçi ile ilişkileri olan, alanında başarılı bir insan         
14:26
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı         
11:48
Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı         
11:38
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü         
10:38
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 16:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei