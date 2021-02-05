Antalya'nın marka potansiyeli çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya İl Müdürü Ömer Ersoy, Antalya'dan geçen yıl 136 patent, 71 faydalı model, 5 bin 225 marka, 510 tasarım başvurusu yapıldığını bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası ile Adres Patent iş birliğiyle çevrim içi olarak "Marka Şehir Antalya" paneli düzenlendi.

Ersoy, panelde yaptığı konuşmada, markalaşmış kentlerin ülke ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirtti.

Antalya'nın köklü tarihi ve coğrafyasıyla dünyada tanınan ve markalaşan bir şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, son yıllarda sanayide de önemli gelişmeler gösteren bir şehir hüviyetine dikkati çekti.

Antalya'nın en çok marka başvurusunda bulunan beşinci il olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 136 patent, 71 faydalı model, 5 bin 225 marka, 510 tasarım başvurusu yapıldı. Kentimizde 7 de coğrafi işaretli yöresel ürünümüz bulunuyor. Şehrin marka değerini koruyacak işler yapmak öncelikli hedefimiz. Değerlerimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Antalya'da 2 yılda marka sayısı yüzde 44 arttı"

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel, Antalya'nın tarımın ve turizmin yanında teknolojisiyle de son derece güçlü bir şehir olduğunu belirtti.

Kentte 2 yılda marka sayısının yüzde 44 artığını aktaran Yüksel, Türkiye olarak da 2023'te bir milyon patent hedefinde olduklarını kaydederek, "Bunu başarabilirsek dünyadaki en büyük 3-4 ekonomi ile bilek güreşi yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Halil Bülbül de salgın sürecinde dijital çağa ayak uyduramayan, rekabet düzeyi düşük ve markalaşma sürecini tamamlayamamış firmaların geride kaldığını hatta ticari faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi.

Antalya'nın dünya genelinde tanınan bir kent olduğunu aktaran Bülbül, "Allah'ın bize bahşettiği deniz, kum, güneş ve iklim avantajlarını kullanarak, doğal markalarımızı sınırlı düzeyde tanıtarak gelir elde etme yolunu tercih ediyoruz. Oysa bizim ürettiğimiz ürünün katma değeri yüksek bir bölümünün bu topraklarda kalacağı markalaşmaya geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa olarak Antalya'nın markalaşma çalışmalarına ciddi katkılar sağladıklarını belirten Bülbül, kıyıda ve köşede kalmış ürünleri ekonomiye kazandırmak için "Yöresel Ürünler Fuarını (YÖREX)" organize ettiklerini anımsattı.

Vakıf Çiftliğinde 2 bin 630 dönümlük alanda "Zeytinpark" markasıyla zeytin ve zeytinyağı üretimine geçtiklerini anlatan Bülbül, bölgenin en önemli zeytin çeşidi Antalya Tavşan Yüreği zeytinine coğrafi işaret aldıklarını bildirdi.

Bülbül, Antalya'nın ülke ve dünya nezdindeki tanınırlığını ve marka değerini hatırlatmak amacıyla "Şimdi Antalya Zamanı" adlı sosyal medya çalışması yaptıklarını kaydetti.

Antalya'da tarım teknoparkı kazandırılacak

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Teknokent'te şehrin en güçlü sektörleri turizm, tarım ve sağlık teknolojisi alanlarında güçlenmeye çalıştıklarını belirtti.

Tarımda ciddi çalışmalar yaptıkları anlatan Yavuz, içerisinde tohum teknoloji şirketleri, bitki ıslahı ve gen bankasını barındıran tarım teknoparkını Aksu'da hayata geçireceklerini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, Antalya'da markalaşma çalışmalarının maya tuttuğunu kaydetti.

Antalya'nın birçok ürünün tanıtımı konusunda çok iyi bir merkez olduğunu aktaran Boztosun, "Tüm kurumlar hem fikri mülkiyet konusunda bilinçli hem de Ar-Ge ve inovasyonun önemini kavramış durumda." ifadesini kullandı.